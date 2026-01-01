Für alle Fälle Stefanie
Folge 39: Herzensdieb
47 Min.Ab 12
Einbrecher Hardy - vom plötzlich heimkehrenden Hausherrn Volker Mantz auf frischer Tat ertappt - versucht, sich mit einem Sprung vom Balkon aus der Affäre zu ziehen. Die Verfolgungsjagd endet im Krankenhaus: Volker hat einen Schulterbruch, Hardy schwere Verletzungen durch den Metallzaun ...
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Soap, Medizin
Produktion:DE, 1995
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH