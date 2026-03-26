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Großstadtrevier

Feuertaufe

ARD PlusStaffel 18Folge 1vom 26.03.2026
Feuertaufe

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Folge 1: Feuertaufe

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Der erste Tag im Revier 14 für Philip Caspersen und Svenja Menzel und dann das: Dirk Matthies und Svenja fahren erstmals gemeinsam Steife. Sie sollen bei einem gewissen Dietmar Bäumler zehn Euro Strafe plus 100 Euro Mahngebühr eintreiben – ersatzweise drohen vier Tage Haft. Aber der Mann wirkt seltsam nervös. Als die Beamten auf das Geld warten, sieht Dirk Matthies, dass Bäumler mit einer Waffe auf Svenja zielt. Dirk schießt sofort. Bäumler geht schwer verletzt zu Boden – in seiner Hand eine Luftpumpe ...

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