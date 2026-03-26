Großstadtrevier
Folge 9: Alte Liebe
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Schüsse im 'Heartbreaker', einem drittklassigen Amüsierschuppen auf dem Kiez. Als Henning Schulz und 'Harry' Möller, Svenja Menzel und Dirk Matthies am Tatort eintreffen, hat niemand etwas gesehen, niemand etwas gehört. Aber die Spuren sprechen eine deutliche Sprache: Eine Tür zeigt deutliche Spuren eines Ausbruchversuches. In der Wand finden sich Einschusslöcher, hinter der Theke liegt ein Revolver ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR