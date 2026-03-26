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Großstadtrevier

Alte Liebe

ARD PlusStaffel 18Folge 9vom 26.03.2026
Alte Liebe

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Folge 9: Alte Liebe

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Schüsse im &#39;Heartbreaker&#39;, einem drittklassigen Amüsierschuppen auf dem Kiez. Als Henning Schulz und &#39;Harry&#39; Möller, Svenja Menzel und Dirk Matthies am Tatort eintreffen, hat niemand etwas gesehen, niemand etwas gehört. Aber die Spuren sprechen eine deutliche Sprache: Eine Tür zeigt deutliche Spuren eines Ausbruchversuches. In der Wand finden sich Einschusslöcher, hinter der Theke liegt ein Revolver ...

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