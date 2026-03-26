Großstadtrevier
Folge 5: Satisfaction
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Gefälschte Karten für ein Rolling-Stones-Konzert: Scharen erboster Fans stürmen das Revier 14. Ein Stones-Fan ist allerdings ganz still: Dirk Matthies hat ebenfalls eine 'Karte zum Schnäppchenpreis' im Internet gekauft. Svenja Menzel und Dirk beschließen, den virtuellen Kartenhändlern auf die Spur zu kommen ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12