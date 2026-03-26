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Großstadtrevier

Satisfaction

ARD PlusStaffel 18Folge 5vom 26.03.2026
Satisfaction

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Großstadtrevier

Folge 5: Satisfaction

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Gefälschte Karten für ein Rolling-Stones-Konzert: Scharen erboster Fans stürmen das Revier 14. Ein Stones-Fan ist allerdings ganz still: Dirk Matthies hat ebenfalls eine &#39;Karte zum Schnäppchenpreis&#39; im Internet gekauft. Svenja Menzel und Dirk beschließen, den virtuellen Kartenhändlern auf die Spur zu kommen ...

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