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Großstadtrevier

Fremde Mächte

ARD PlusStaffel 18Folge 8vom 26.03.2026
Fremde Mächte

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Folge 8: Fremde Mächte

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Metzgermeister Kalle Kratzer versucht zu überleben, aber gegen die Konkurrenz des Supermarktes gleich über die Straße hat er keine Chance. Eine harte Zeit, drei Jahre nach dem Tod seiner Frau. Als auch noch der Filialleiter Edgar Schröder in seinem Laden auftaucht, dreht Kratzer durch und greift Schröder an. Dirk Matthies und Svenja Menzel können aber nur ein Protokoll aufnehmen. Schon am nächsten Tag werden Dirk und Svenja wieder zum Supermarkt gerufen: Der Wagen des Filialleiters wurde demoliert. Und noch ein drittes Mal müssen die Beamten eingreifen: Kalle Kratzer randaliert im Supermarkt, nachdem er herausgefunden hat, dass Sohn Tobias nicht in der Schule ist, sondern im Supermarkt bedient ...

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