Großstadtrevier
Folge 13: Zartbitter
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Dirk Matthies hat es erwischt. Klirren im Geschirrspüler, ein unbedachter Schritt, Sturz in der Küche. Jetzt liegt Dirk mit gebrochener Schulter im Bett. Svenja Menzel muss mit Ersatz-Kollege Karsten Schimbeck auskommen. Und das ist nicht einfach, denn Schimbeck ist ein unerträglicher Besserwisser, der die Dienstvorschriften auswendig hersagen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12