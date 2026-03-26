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Großstadtrevier

Zartbitter

ARD PlusStaffel 18Folge 13vom 26.03.2026
Zartbitter

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Folge 13: Zartbitter

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Dirk Matthies hat es erwischt. Klirren im Geschirrspüler, ein unbedachter Schritt, Sturz in der Küche. Jetzt liegt Dirk mit gebrochener Schulter im Bett. Svenja Menzel muss mit Ersatz-Kollege Karsten Schimbeck auskommen. Und das ist nicht einfach, denn Schimbeck ist ein unerträglicher Besserwisser, der die Dienstvorschriften auswendig hersagen kann ...

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