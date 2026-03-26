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Großstadtrevier

Videomann

ARD PlusStaffel 18Folge 4vom 26.03.2026
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Folge 4: Videomann

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Jessica Löwe wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden; offensichtlich wurde sie erstickt. Svenja Menzel entdeckt unter den Neugierigen am Tatort einen weinenden Mann, der den Abtransport der Leiche mit einer Videokamera aufnimmt. Svenja ist neugierig geworden: Warum filmt dies der arbeitslose Schiffsbauingenieur Winfried Soost? Als Svenja Soost wegen der Videoaufnahmen zur Rede stellt, gibt dieser an, nichts über die Tote zu wissen ...

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