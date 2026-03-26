Großstadtrevier
Folge 4: Videomann
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Jessica Löwe wird tot in ihrer Wohnung aufgefunden; offensichtlich wurde sie erstickt. Svenja Menzel entdeckt unter den Neugierigen am Tatort einen weinenden Mann, der den Abtransport der Leiche mit einer Videokamera aufnimmt. Svenja ist neugierig geworden: Warum filmt dies der arbeitslose Schiffsbauingenieur Winfried Soost? Als Svenja Soost wegen der Videoaufnahmen zur Rede stellt, gibt dieser an, nichts über die Tote zu wissen ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR