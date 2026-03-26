Gelegenheit macht LiebeJetzt kostenlos streamen
Großstadtrevier
Folge 3: Gelegenheit macht Liebe
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Brigitte Mühl, Leutnant der Heilsarmee, wird von einem Junkie die Sammelbüchse aus der Hand gerissen. Svenja Menzel und Dirk Matthies können den Räuber schnappen und sind verwundert über Brigitte Mühls Reaktion: Sie sorgt sich um den jungen Mann. Da es dem Junkie schlecht geht, wird er in ein Krankenhaus verlegt. Am nächsten Morgen ist er verschwunden. Als Brigitte Dirk Matthies bittet, ihr bei der Suche zu helfen, will er die Wahrheit wissen ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-17: NDR