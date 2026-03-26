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Großstadtrevier

Gelegenheit macht Liebe

ARD PlusStaffel 18Folge 3vom 26.03.2026
Gelegenheit macht Liebe

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Großstadtrevier

Folge 3: Gelegenheit macht Liebe

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Brigitte Mühl, Leutnant der Heilsarmee, wird von einem Junkie die Sammelbüchse aus der Hand gerissen. Svenja Menzel und Dirk Matthies können den Räuber schnappen und sind verwundert über Brigitte Mühls Reaktion: Sie sorgt sich um den jungen Mann. Da es dem Junkie schlecht geht, wird er in ein Krankenhaus verlegt. Am nächsten Morgen ist er verschwunden. Als Brigitte Dirk Matthies bittet, ihr bei der Suche zu helfen, will er die Wahrheit wissen ...

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