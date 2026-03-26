Großstadtrevier
Folge 11: Jagd auf Selay
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Harry' Möller in Schwierigkeiten: Die 17-jährige Türkin Selay ist zu ihr geflüchtet. Ihr Vater Tüsdan will sie in die Türkei mitnehmen und mit einem vollkommen fremden Mann verheiraten. 'Harry' weiß, dass sie sich strafbar macht, lässt sie die Minderjährige bei sich wohnen, aber Selay droht mit Selbstmord. Es gibt nur eine Lösung: 'Harry' besorgt für Selay ein Flugticket nach Montreal, damit sich das Mädchen bei dem Bruder einer Freundin verstecken kann ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR