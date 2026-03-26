Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Großstadtrevier

Jagd auf Selay

ARD PlusStaffel 18Folge 11vom 26.03.2026
Jagd auf Selay

Jagd auf SelayJetzt kostenlos streamen

Großstadtrevier

Folge 11: Jagd auf Selay

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Harry&#39; Möller in Schwierigkeiten: Die 17-jährige Türkin Selay ist zu ihr geflüchtet. Ihr Vater Tüsdan will sie in die Türkei mitnehmen und mit einem vollkommen fremden Mann verheiraten. &#39;Harry&#39; weiß, dass sie sich strafbar macht, lässt sie die Minderjährige bei sich wohnen, aber Selay droht mit Selbstmord. Es gibt nur eine Lösung: &#39;Harry&#39; besorgt für Selay ein Flugticket nach Montreal, damit sich das Mädchen bei dem Bruder einer Freundin verstecken kann ...

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Großstadtrevier
ARD Plus
Großstadtrevier

Großstadtrevier

Alle 20 Staffeln und Folgen