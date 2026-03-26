Großstadtrevier
Folge 12: Barkassenkrieg
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Dirk Matthies und Svenja Menzel werden in die Abgründe einer Familienfehde verwickelt, die fast einen Barkassenkrieg zwischen zwei Schifferfamilien auslöst. Während sich Svenja dabei nicht als besonders seefest erweist, steht Dirk umso fester "mit beiden Beinen" auf dem Ponton ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR