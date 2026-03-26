Großstadtrevier
Folge 16: Fremdgänger
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Überfall auf eine Pfandleihe! Die Putzfrau behauptet, der Räuber sei durch den Hinterausgang geflohen. Ein Nachbar, der die ganze Zeit aus seinem Fenster gesehen hat, sagt hingegen, niemand habe den Hof überquert. Merkwürdig: Ein mutiger Zeuge, der während des Überfalls auf das Pfandhaus einer Geisel das Leben gerettet hat, ist einfach verschwunden. 'Harry' Möller und Henning Schulz stehen vor einem Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR