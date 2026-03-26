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Großstadtrevier

Fremdgänger

ARD PlusStaffel 18Folge 16vom 26.03.2026
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Folge 16: Fremdgänger

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Überfall auf eine Pfandleihe! Die Putzfrau behauptet, der Räuber sei durch den Hinterausgang geflohen. Ein Nachbar, der die ganze Zeit aus seinem Fenster gesehen hat, sagt hingegen, niemand habe den Hof überquert. Merkwürdig: Ein mutiger Zeuge, der während des Überfalls auf das Pfandhaus einer Geisel das Leben gerettet hat, ist einfach verschwunden. &#39;Harry&#39; Möller und Henning Schulz stehen vor einem Rätsel ...

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