Großstadtrevier
Folge 14: Urlaubsfreuden
Endlich mal raus aus der Großstadt. Dirk Matthies ist schon vorgefahren zum Gasthof 'Weißer Hirsch', den seine Lieblingswirtin Elli bewirtschaftet. Bernd Voss, Philip Caspersen und Henning Schulz wollen per Segelboot, Svenja Menzel und 'Harry' Möller per Zug nachkommen. Da hat Dirk Matthies gerade noch Zeit, gemeinsam mit Elli Bauer Hannes für ein Rendezvous mit einer Dame fit zu machen: Per Kontaktanzeige hat Hannes Ines kennengelernt. Wie zu befürchten, stellt sich Hannes aber ziemlich dumm an, nachdem er Ines vom Bahnhof abgeholt hat. Schon am ersten Abend hören Svenja und 'Harry' heftigen Streit aus Hannes' Küche. Am kommenden Morgen ist Ines verschwunden. Ihre Sachen sind noch da, das Bett ist unberührt. Bauer Hannes behauptet, nicht zu wissen, wo Ines abgeblieben ist ...
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