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Großstadtrevier

Urlaubsfreuden

ARD PlusStaffel 18Folge 14vom 26.03.2026
Urlaubsfreuden

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Großstadtrevier

Folge 14: Urlaubsfreuden

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Endlich mal raus aus der Großstadt. Dirk Matthies ist schon vorgefahren zum Gasthof &#39;Weißer Hirsch&#39;, den seine Lieblingswirtin Elli bewirtschaftet. Bernd Voss, Philip Caspersen und Henning Schulz wollen per Segelboot, Svenja Menzel und &#39;Harry&#39; Möller per Zug nachkommen. Da hat Dirk Matthies gerade noch Zeit, gemeinsam mit Elli Bauer Hannes für ein Rendezvous mit einer Dame fit zu machen: Per Kontaktanzeige hat Hannes Ines kennengelernt. Wie zu befürchten, stellt sich Hannes aber ziemlich dumm an, nachdem er Ines vom Bahnhof abgeholt hat. Schon am ersten Abend hören Svenja und &#39;Harry&#39; heftigen Streit aus Hannes&#39; Küche. Am kommenden Morgen ist Ines verschwunden. Ihre Sachen sind noch da, das Bett ist unberührt. Bauer Hannes behauptet, nicht zu wissen, wo Ines abgeblieben ist ...

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