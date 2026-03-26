Großstadtrevier
Folge 15: Traumtänzer
49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Svenja Menzels beste Freundin hat viel Geld in ein 'Schneeballsystem' gesteckt, das ihr große Gewinne verspricht. Sie hat dabei auf die Ersparnisse ihrer aufgeweckten und geschäftstüchtigen Tochter zurückgegriffen. Die Kleine wendet sich direkt an ihre Patentante Svenja, die sofortige Hilfe verspricht. Dirk Matthies ist hingegen gar nicht damit einverstanden, welches Risiko seine Partnerin in diesem Fall einzugehen bereit ist ...
Weitere Folgen in Staffel 18
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Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR