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Großstadtrevier

Traumtänzer

ARD PlusStaffel 18Folge 15vom 26.03.2026
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Folge 15: Traumtänzer

49 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Svenja Menzels beste Freundin hat viel Geld in ein &#39;Schneeballsystem&#39; gesteckt, das ihr große Gewinne verspricht. Sie hat dabei auf die Ersparnisse ihrer aufgeweckten und geschäftstüchtigen Tochter zurückgegriffen. Die Kleine wendet sich direkt an ihre Patentante Svenja, die sofortige Hilfe verspricht. Dirk Matthies ist hingegen gar nicht damit einverstanden, welches Risiko seine Partnerin in diesem Fall einzugehen bereit ist ...

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