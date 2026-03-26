Großstadtrevier
Folge 7: Tote Liebe
48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12
Emma, die Tochter einer alten Bekannten von Dirk Matthies, ist besorgt: Sie glaubt, dass ihre Chat-Partnerin sich etwas antun will. Noch während Dirk Matthies und Svenja Menzel versuchen, die Identität der Chat-Partnerin herauszufinden, kündigt die Unbekannte in einer E-Mail eine Gewalttat an. Endlich gelingt es Dirk und Svenja, die E-Mail-Schreiberin als Sara Jakschik zu identifizieren. Als sie zu der jungen Frau fahren, ist Sara schon unterwegs – sie will ihren Großvater Horst Jakschik, einen brutalen Sparkassenräuber, der aus der Haft entlassen wird, töten ...
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Großstadtrevier
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-20: NDR