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Großstadtrevier

Tote Liebe

ARD PlusStaffel 18Folge 7vom 26.03.2026
Tote Liebe

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Folge 7: Tote Liebe

48 Min.Folge vom 26.03.2026Ab 12

Emma, die Tochter einer alten Bekannten von Dirk Matthies, ist besorgt: Sie glaubt, dass ihre Chat-Partnerin sich etwas antun will. Noch während Dirk Matthies und Svenja Menzel versuchen, die Identität der Chat-Partnerin herauszufinden, kündigt die Unbekannte in einer E-Mail eine Gewalttat an. Endlich gelingt es Dirk und Svenja, die E-Mail-Schreiberin als Sara Jakschik zu identifizieren. Als sie zu der jungen Frau fahren, ist Sara schon unterwegs – sie will ihren Großvater Horst Jakschik, einen brutalen Sparkassenräuber, der aus der Haft entlassen wird, töten ...

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