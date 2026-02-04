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K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Affäre des Kommissars

SAT.1Staffel 4Folge 16vom 04.02.2026
Die Affäre des Kommissars

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 16: Die Affäre des Kommissars

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Michael Naseband lernt in einer Bar eine sehr attraktive Frau kennen. Am nächsten Morgen erfährt der Kommissar, dass es sich bei seiner Bekanntschaft um die Ex-Freundin eines Bankräubers handelt. Michael Naseband soll seine neue Flamme observieren! Der Kommissar verliebt sich in die Frau und riskiert seinen Job, um die Affäre vor seinen Kollegen geheim zu halten ...

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