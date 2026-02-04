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K 11 - Kommissare im Einsatz

Rache eines Häftlings

SAT.1Staffel 4Folge 108vom 04.02.2026
Rache eines Häftlings

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 108: Rache eines Häftlings

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Ex-Häftling ist hinter Kommissar Naseband her. Er glaubt, der Kommissar hat eine Affäre mit seiner Frau. Rasend vor Eifersucht läuft er Amok und schießt auf den Kommissar. Er überlebt das Attentat, doch der Täter kann entkommen. Nach dem missglückten Mordversuch entführt der eifersüchtige Ehemann Kommissar Grass ...

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