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K 11 - Kommissare im Einsatz

Geheime Schwangerschaft

SAT.1Staffel 4Folge 112vom 04.02.2026
Geheime Schwangerschaft

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 112: Geheime Schwangerschaft

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine junge Frau bricht vor dem Kommissariat vor Schmerzen zusammen. In der Klinik stellen die Ärzte eine abgebrochene Schwangerschaft fest. Ein Stümper hat eine brutale Abtreibung gegen den Willen der Frau durchgeführt und sie dabei schwer verletzt. Ihr Ex-Freund gerät unter Verdacht. Er hat Medizin studiert und sich im Streit von ihr getrennt. Zudem ist das Kind von seinem Nachfolger ...

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