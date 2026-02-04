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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Pokerrunde

SAT.1Staffel 4Folge 115vom 04.02.2026
Tödliche Pokerrunde

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 115: Tödliche Pokerrunde

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

In einer Wohngegend wird ein Mann tot in seinem Auto gefunden. Bei der Leiche findet sich ein mysteriöser Zettel. Dieser führt die Kommissare zu einem Hotel. Der Portier verhält sich verdächtig. Im Verhör gesteht er, dass im Hotel illegale Pokerrunden stattfinden. Organisator der heimlichen Spiele: der Manager des Hauses. Michael Naseband schleust sich als reicher Gast bei den Pokerrunden ein ...

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