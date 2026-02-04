K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 139: Mord unter Hypnose
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine vermögende Ehefrau verunglückt mit ihrem Auto. Sie überlebt schwer verletzt. Die Indizien sprechen für einen Mordversuch: Die Bremskabel des Wagens sind durchgeschnitten. Der Ehemann gerät unter Verdacht. Er hat eine geheime Sexaffäre, doch kurz darauf wird er selbst brutal ermordet ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1