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K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Geschwisterliebe

SAT.1Staffel 4Folge 145vom 04.02.2026
Tödliche Geschwisterliebe

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Tödliche Geschwisterliebe

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Familienvater stirbt bei einem Autounfall. Er hinterlässt seine Frau und vier Stiefkinder. Der Unfall entpuppt sich als eiskalt geplanter Mord. Tagebuchaufzeichnungen der ältesten Tochter des Toten enthüllen ein grausames Familiengeheimnis: Der Stiefvater hat sie jahrelang missbraucht. Offenbar haben die Kinder gemeinsam ihren verhassten Stiefvater umgebracht.

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