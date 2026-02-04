K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 150: Spion im K11
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein dubioser Kredithai wird grausam ermordet. Seine Leiche wird auf dem Grundstück eines Ehepaares gefunden. Beide wollen aber mit dem Mord nichts zu tun haben, doch die Ehefrau lügt.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1