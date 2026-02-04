K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 155: Das geklaute Baby
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Türkin wird tot in einem Wald gefunden. Sie wurde erstickt. Die Obduktion ergibt Erstaunliches: Vor ihrem Tod hat sie ein Kind zur Welt gebracht. Doch von dem Neugeborenen fehlt jede Spur.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1