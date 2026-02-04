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K 11 - Kommissare im Einsatz

Drama um Familie Rietz

SAT.1Staffel 4Folge 167vom 04.02.2026
Drama um Familie Rietz

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 167: Drama um Familie Rietz

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Horrormeldung im K11 - Kommissarin Alexandra Rietz wurde entführt. Doch von ihr fehlt jede Spur! Ihre Wohnung ist komplett verwüstet, kein Indiz deutet darauf hin, wo sie sich aufhält. Ihre Kollegen stehen vor einem Rätsel. Als sich ihre Eltern den Ermittlungen anschließen, geben sie den entscheidenden Hinweis: Ihre Tochter hat wieder Kontakt zu ihrer Jugendliebe aufgenommen und sich am "Tatabend" mit ihrem Ex getroffen. Er soll die Trennung nie wirklich verkraftet haben ...

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