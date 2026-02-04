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K 11 - Kommissare im Einsatz

Das entführte Baby

SAT.1Staffel 4Folge 178vom 04.02.2026
Das entführte Baby

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 178: Das entführte Baby

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine junge Bekannte von Alexandra Rietz meldet sich panisch bei der Kommissarin. Das Baby, auf das sie aufpassen sollte, wurde entführt. Während der Tatzeit hatte sie Sex mit ihrem Freund, die Eltern des Kindes sind fassungslos.

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