K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 178: Das entführte Baby
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Bekannte von Alexandra Rietz meldet sich panisch bei der Kommissarin. Das Baby, auf das sie aufpassen sollte, wurde entführt. Während der Tatzeit hatte sie Sex mit ihrem Freund, die Eltern des Kindes sind fassungslos.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1