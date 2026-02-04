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K 11 - Kommissare im Einsatz

Weihnachtsmann Naseband

SAT.1Staffel 4Folge 179vom 04.02.2026
Weihnachtsmann Naseband

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 179: Weihnachtsmann Naseband

21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Michael Naseband soll für einen Bekannten den Weihnachtsmann in einem Einkaufszentrum spielen. Nach seinem Auftritt wird der verkleidete Kommissar von zwei maskierten Männern brutal zusammengeschlagen. Die Männer haben Kommissar Naseband für dessen Bekannten gehalten. In welche kriminellen Kreise ist Michael Nasebands Bekannter geraten? Wird der Kommissar ihm helfen können?

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