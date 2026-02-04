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K 11 - Kommissare im Einsatz

Künstler in Todesangst

SAT.1Staffel 4Folge 186vom 04.02.2026
Künstler in Todesangst

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 186: Künstler in Todesangst

20 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Ein Künstler wird bei seiner Ausstellungseröffnung beinahe von einem Spind erschlagen. Schon seit mehreren Monaten ist der Mann Opfer kleinerer Unfälle. Der Nachbar des Künstlers gerät unter Verdacht: Er hatte ihm seine Werkstatt verkauft. Doch nun ist er entsetzt vom ausschweifenden Lebensstil des Künstlers und will ihn aus dem Haus ekeln ...

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