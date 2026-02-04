Kommissar Grass in GefahrJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 506: Kommissar Grass in Gefahr
23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine junge Frau entführt Gerrit Grass beim Blutspenden. Sie braucht ihn als lebende Blutkonserve für ihren Bruder. Dieser hatte gemeinsam mit einem Komplizen einen Juwelier ausgeraubt und war dabei schwer verletzt worden.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 3-7, Season 10: Sat.1