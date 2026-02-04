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K 11 - Kommissare im Einsatz

Kommissar Grass in Gefahr

SAT.1Staffel 4Folge 506vom 04.02.2026
Kommissar Grass in Gefahr

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K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 506: Kommissar Grass in Gefahr

23 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Eine junge Frau entführt Gerrit Grass beim Blutspenden. Sie braucht ihn als lebende Blutkonserve für ihren Bruder. Dieser hatte gemeinsam mit einem Komplizen einen Juwelier ausgeraubt und war dabei schwer verletzt worden.

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