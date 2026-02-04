K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 67: Tödlicher Liebesbeweis
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Eine vermögende Ehefrau wird entführt. Ihr Ehemann und die Tochter sind schockiert. Kurz darauf werden die Kommissare zu einem Tatort gerufen. Dort finden sie zwei ermordete Frauen: Die entführte Ehefrau und ihre Geiselnehmerin. Die beiden toten Frauen verbindet ein dunkles Geheimnis: Die Entführte hat vor Jahren ihr Kind adoptiert und die Geiselnehmerin ist die leibliche Mutter des Mädchens.
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1