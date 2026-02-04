Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Nasebands letzter Geburtstag (Teil 1)

SAT.1Staffel 4Folge 69vom 04.02.2026
Nasebands letzter Geburtstag (Teil 1)

Nasebands letzter Geburtstag (Teil 1)Jetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 69: Nasebands letzter Geburtstag (Teil 1)

22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12

Michael Naseband will für seinen Sohn ein Bankkonto eröffnen. Plötzlich stürmt ein maskierter Mann in die Bank und feuert Schüsse in die Menge. Er fordert die gesamten Tresorbestände. Trotz höchster Gefahr schafft es Michael Naseband, unbemerkt seine Kollegen per SMS zu alarmieren. Sofort beziehen Scharfschützen und das SEK Stellung. Der bewaffnete Bankräuber verlangt einen Fluchtwagen ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 11 Staffeln und Folgen