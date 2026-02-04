Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)Jetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 70: Nasebands letzter Geburtstag (Teil 2)
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Ein bewaffneter Bankräuber hat Michael Naseband und eine schwangere Frau in seiner Gewalt. Er flüchtet mit ihnen in eine Waldhütte. Das SEK und die Kommissare nehmen die Verfolgung auf. Als sie das Versteck stürmen wollen, geraten sie in Lebensgefahr: Das Gelände ist mit Sprengfallen und Bomben präpariert. Der skrupellose Bankräuber konnte erneut sich mit seinen Geiseln rechtzeitig fliehen ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
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Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-8, Season 10: Sat.1