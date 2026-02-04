Die Tochter des KommissarsJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 83: Die Tochter des Kommissars
22 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Die große Jugendliebe von Kommissar Grass braucht seine Hilfe: Ihre Tochter wurde von maskierten Männern in ein Auto gezerrt und verschleppt. Die verzweifelte Frau beichtet dem Kommissar ein Geheimnis: Er ist der Vater des entführten Mädchens. Um das Leben seiner Tochter zu retten, schleust sich Kommissarin Rietz Undercover bei den Verdächtigen ein ...
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K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1-11: SAT.1 & © Season 5-7, Season 10: Sat.1