Klinik am Südring
Folge 10: Gib Gummi
Folge vom 20.02.2025
Bei der Notoperation einer 18-Jährigen kommt es zu schweren Komplikationen. Können die Ärzte die Ursache der Komplikationen herausfinden und die junge Frau retten? - Ein junger Familienvater wurde durch einen Pferdetritt verletzt und muss geröntgt werden. Mit dem, was die Ärzte auf dem Röntgenbild sehen, haben sie nicht gerechnet. - Ein alleinerziehender Vater zeigt Symptome einer schweren Lebererkrankung, doch die Ärzte können keine Ursache finden.
