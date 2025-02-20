Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 9vom 20.02.2025
45 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12

Eine Altenpflegerin klagt über Rückenschmerzen und hat Lähmungserscheinungen am ganzen Körper. Kann sie ihren Job je wieder ausüben? Und wer soll sich um ihre Tochter kümmern, während sie in der Klinik liegt? - Ein Vater rastet auf dem Spielplatz aus und drei Personen landen in der Notaufnahme. Doch warum ist er so aggressiv? Und warum kann sich seine Tochter kaum auf den Beinen halten?

