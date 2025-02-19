Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 11vom 19.02.2025
Folge 11: Linus im Wunderland

45 Min.Folge vom 19.02.2025Ab 12

Ein Junge soll operiert werden, doch bekommt plötzlich panische Angst vor dem Arzt. Die Eltern vermuten das Schlimmste hinter seinen Symptomen. Kann das Klinikpersonal Antworten liefern? - Veganer Daniel liegt nach einen epileptischen Anfall in der Klinik am Südring. Als er weiter untersucht werden soll, bricht er plötzlich zusammen. Die darauffolgende Diagnose ist auch für seine Freundin ein Schock.

