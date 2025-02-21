Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der schönste Tag

SAT.1 Staffel 1 Folge 2
Der schönste Tag

Klinik am Südring

Folge 2: Der schönste Tag

44 Min. Ab 12

Ein junger Mann wird nach einem Arbeitsunfall eingeliefert. Doch als seine Verlobte im Krankenhaus eintrifft, gerät er in Panik. Werden die Ärzte hinter sein Geheimnis kommen? - Eine Frau hat kein Gefühl mehr in Händen und Füßen. Bevor der Arzt eine endgültige Diagnose stellen kann, bricht sie zusammen. Kann sie gerettet werden? - In einem Wohnhaus hat es gebrannt. Der Rettungsdienst bringt die Verletzten, doch von einem 13-jährigen Jungen fehlt jede Spur.

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

