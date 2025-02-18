Krankenhaus statt HausgeburtJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 8: Krankenhaus statt Hausgeburt
45 Min.Folge vom 18.02.2025Ab 12
Komplikationen bei einer Geburt: Die werdende Mutter hat ein Trichterbecken. Wird sie ihr Kind dennoch auf natürlichem Wege bekommen können? - Eine großbusige Frau hat sich beim Haarefärben eine Genickstarre zugezogen. Auf der Röntgenaufnahme erkennt der Arzt einen schiefen Rücken, doch was haben ihre Brüste damit zu tun? - Ein Rollerunfall gibt Rätsel auf! Der verunglückte Jugendliche hat Halluzinationen, doch die Ärzte können körperliche Verletzungen als Ursache ausschließen.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
