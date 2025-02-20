Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 1Folge 5
Folge 5: Gas gegeben

44 Min.Ab 12

Ein LKW ist in einen Personenwagen gerast. Augenscheinlich war der LKW-Fahrer am Steuer eingeschlafen. Doch dann stellen die Ärzte bei ihm Verletzungen fest, die nicht durch den Unfall verursacht wurden. - Zwei junge Männer kommen lachend mit einem positiven Schwangerschaftstest in die Klinik. Doch nicht ihre Freundinnen, sondern die beiden Männer haben den Test gemacht ... - Und: Eine 27-Jährige muss nach einem schweren Fahrradsturz operiert werden.

SAT.1
