Klinik am Südring
Folge 5: Gas gegeben
44 Min.Ab 12
Ein LKW ist in einen Personenwagen gerast. Augenscheinlich war der LKW-Fahrer am Steuer eingeschlafen. Doch dann stellen die Ärzte bei ihm Verletzungen fest, die nicht durch den Unfall verursacht wurden. - Zwei junge Männer kommen lachend mit einem positiven Schwangerschaftstest in die Klinik. Doch nicht ihre Freundinnen, sondern die beiden Männer haben den Test gemacht ... - Und: Eine 27-Jährige muss nach einem schweren Fahrradsturz operiert werden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1