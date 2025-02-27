Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 6vom 27.02.2025
Folge 6: Das Panzerherz

45 Min.Folge vom 27.02.2025Ab 12

Ein Mann erleidet einen Schwächeanfall. Schuld war scheinbar eine Unterzuckerung, die das Ärzteteam der Klinik schnell in den Griff kriegt. Doch kurz darauf verliert der 30-Jährige erneut das Bewusstsein. - Eine junge Frau ist beim Yoga zusammengebrochen und hat kein Gefühl mehr im linken Arm. - Ein Mann schleppt seinen Neffen mit letzter Kraft in die Notaufnahme und bricht zusammen. Der kleine Junge ist schwer traumatisiert und kann nicht sprechen.

