Klinik am Südring
Folge 16: Für immer jung
45 Min. Folge vom 26.02.2025
Nach der Explosion eines Autos vor der Notaufnahme kämpfen die Ärzte verzweifelt um das Leben des Fahrers. Erst als sie die Ursache der Explosion erfahren, wird ihnen klar, was den Zustand des Fahrers verursacht. - Eine Frau zeigt Beschwerden, die auf Leukämie hinweisen. Doch als die Ergebnisse der Laboruntersuchung eintreffen, sehen die Ärzte, dass die Suche nach ewiger Jungend die Patientin fast ins Grab gebracht hätte.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
