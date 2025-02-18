Klinik am Südring
Folge 20: Der Junge mit dem Plattfuß
44 Min.Ab 12
Ein Schüler wird vom Bus angefahren. Sein Fuß ist stark verletzt, im schlimmsten Fall droht eine Amputation. Der Junge nimmt seit Monaten Ritalin. Aber warum ist er bei seiner Einlieferung so aufgedreht? - Ein Familienvater liegt mit verschleppter Bronchitis in der Klinik. Da bei ihm vor 25 Jahren unheilbarer Muskelschwund diagnostiziert wurde, besteht Lebensgefahr. Doch dem Arzt kommen Zweifel an der damaligen Diagnose.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1