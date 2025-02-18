Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 20
44 Min.Ab 12

Ein Schüler wird vom Bus angefahren. Sein Fuß ist stark verletzt, im schlimmsten Fall droht eine Amputation. Der Junge nimmt seit Monaten Ritalin. Aber warum ist er bei seiner Einlieferung so aufgedreht? - Ein Familienvater liegt mit verschleppter Bronchitis in der Klinik. Da bei ihm vor 25 Jahren unheilbarer Muskelschwund diagnostiziert wurde, besteht Lebensgefahr. Doch dem Arzt kommen Zweifel an der damaligen Diagnose.

