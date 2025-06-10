Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 18
44 Min.Ab 12

Ein 17-Jähriger bricht vor den Augen seiner Mutter zusammen. Die Ärzte haben eine schlimme Vermutung: Kann eine seltene Hochdruckverletzung der Grund sein? Doch wie soll sich der Junge diese zugezogen haben? - Nach einem schweren Verkehrsunfall wird eine 46-jährige Frau notoperiert. Alles scheint zunächst gut zu verlaufen, bis plötzlich lebensbedrohliche Komplikationen auftreten.

SAT.1
