Klinik am Südring
Folge 18: Schwert aus Sand
44 Min.Ab 12
Ein 17-Jähriger bricht vor den Augen seiner Mutter zusammen. Die Ärzte haben eine schlimme Vermutung: Kann eine seltene Hochdruckverletzung der Grund sein? Doch wie soll sich der Junge diese zugezogen haben? - Nach einem schweren Verkehrsunfall wird eine 46-jährige Frau notoperiert. Alles scheint zunächst gut zu verlaufen, bis plötzlich lebensbedrohliche Komplikationen auftreten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1