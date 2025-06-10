Klinik am Südring
Folge 14: Das unbekannte Mädchen
45 Min.Ab 12
Das Klinik-Team findet in einem Patientenzimmer eine bewusstlose junge Frau. Sie gibt an, ihren Freund besucht zu haben, doch dieser leugnet sie zu kennen. - Ein Schornsteinfeger fällt vom Dach und verletzt dabei eine Teenagerin. Bei der Untersuchung findet der Arzt ein Ödem am Bein des Mannes. Was hat das mit dem Unfall zu tun? - Ein junger Mann leidet seit vier Tagen an Schluckauf. Plötzlich bricht er zusammen und muss notoperiert werden. Finden die Ärzte den Grund dafür?
Weitere Folgen in Staffel 1
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
