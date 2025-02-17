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Klinik am Südring

Beckenbruch mit Kinderwunsch

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 17.02.2025
Beckenbruch mit Kinderwunsch

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Klinik am Südring

Folge 7: Beckenbruch mit Kinderwunsch

45 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

Der harmlose Sturz eines 45-Jährigen führt zu einem Beckenbruch. Die Ärzte müssen herausfinden, warum die Knochen des Patienten so brüchig sind. Die Diagnose verändert das Leben des Mannes entscheidend. - Auf der Kinderstation geht es einem kleinen Patienten schlecht. Die Ärzte vermuten eine Komplikation der gerade überstandenen OP. Doch dann stellt sich heraus, dass das Kind bereits krank war, als es in die Klinik kam.

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