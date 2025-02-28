Klinik am Südring
Folge 3: Angst vor dem Peiniger
44 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12
Eine Hochschwangere wird mit Vorwehen in die Klinik eingeliefert. Doch kurz darauf verschwindet sie plötzlich spurlos. - Ein Mann bangt um seine stark entzündete Hand. Können die Ärzte eine Amputation verhindern? - Das Ärzte-Team kämpft um das Leben einer Frau, die sich bei einem Tandem-Fallschirmsprung schwer verletzt hat. Scheinbar hat der Schirmlenker kurz vor der Landung das Bewusstsein verloren. Aber die genaue Unfallursache ist fraglich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1