SAT.1Staffel 1Folge 4vom 26.02.2025
45 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12

Eine Krankenschwester findet Patientin Sandra von Schmerzen gekrümmt in ihrem Bett auf. Mutter Angela fürchtet, dass ihre Tochter an Morbus Crohn leidet. Doch was wirklich hinter den Schmerzen steckt, überrascht sogar die Ärzte. - Tobi liegt nach einer Operation auf der Kinderstation der Klinik am Südring. Eine Geduldsprobe für den leidenschaftlichen Fußballer. Als er mit Zimmernachbar Phil heimlich kickt, verletzt sich Tobi am Knöchel und muss behandelt werden.

