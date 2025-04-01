Klinik am Südring
Folge 100: Der fliegende Blumentopf
44 Min.Ab 12
Ein junger Mann hat eine Schulterverletzung und beschuldigt seinen Nachbarn, ihn mit einem Blumentopf beworfen zu haben. Doch dann wird der Nachbar selbst in die Klinik eingeliefert und hat eine eigene Version der Geschichte. - Eine Frau hat seit Tagen Heißhungerattacken und Magendarmprobleme. Können die Ärzte herausfinden, was ihr fehlt? - Ein Junge ist beim Einschulungstest durchgefallen, angeblich ist er unterentwickelt. Doch die Ärzte vermuten eine medizinische Ursache.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
