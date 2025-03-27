Klinik am Südring
Folge 103: Kopf hoch!
Folge vom 27.03.2025
Eine junge Frau ist nach dem Schwimmen gestürzt. Die Wunden werden behandelt - doch plötzlich setzen neurologisch Ausfälle ein und aus den harmlosen Schrammen wird ein Kampf um Leben und Tod. - Um mit Sport besser abnehmen zu können, lässt sich eine junge Frau orthopädisch untersuchen. Doch während des Umziehens bricht ihr Oberarm und Luise muss erkennen, dass nicht das Übergewicht ihr Feind ist, sondern die Krankheit, die ihre Knochen zerfrisst.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
