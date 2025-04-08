Klinik am Südring
Folge 105: Echt vergessen
44 Min.Folge vom 08.04.2025Ab 12
Ein älterer Mann ist auf dem Wochenmarkt zusammengebrochen und wird verwirrt in die Klinik eingeliefert. Er kann weder Angaben zu seiner Identität noch seiner Herkunft machen. Die Ärzte stehen vor einem Rätsel: Was löst die geistige Verwirrung des Mannes aus? - Ein junger Surfer leidet unter starken Magen- und Darmproblemen. Während die Ärzte ihn behandeln, verschlimmert sich sein Zustand.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
