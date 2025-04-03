Klinik am Südring
Folge 106: Aromatische Keime
45 Min.Folge vom 03.04.2025Ab 12
Ein langjähriger Raucher liegt mit schwerem Husten in der Klinik. Angeblich hat er vor Wochen aufgehört mit dem Rauchen, aber woher kommen dann seine Beschwerden? - Drama im Kreißsaal: Eine junge Frau spürt während der Entbindung ein Knacken im Rücken, anschließend kann sie sich kaum bewegen und um ihr Baby kümmern. - Ein Dachdecker stürzt fast vom Dach und reißt sich in der Notaufnahme die Klamotten vom Leib. Was steckt hinter seinen Symptomen?
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
