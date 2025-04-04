Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das Salz unter seiner Haut

SAT.1Staffel 1Folge 109
Das Salz unter seiner Haut

Klinik am Südring

Folge 109: Das Salz unter seiner Haut

45 Min.Ab 12

Eine Mutter ist aufgebracht: Sie hat ihren Sohn krampfend Zuhause aufgefunden. Während die Ärzte den Jugendlichen mit Hochdruck behandeln, fällt er ins Koma! Was steckt hinter seinem plötzlichen Anfall und können die Ärzte sein Leben retten? - Ein krankhaft eifersüchtiger Mann bringt seine Frau auf die Gynäkologie, verbietet aber vehement, dass sie von einem Mann behandelt wird - bis sich die schmerzende Brust der Patientin zum medizinischen Notfall entwickelt.

SAT.1
